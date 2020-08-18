SPOKANE, Wash - Firefighters are investigating how a home in Spokane caught fire around 11am on Tuesday morning. 

SPOKANE, Wash - Firefighters are investigating how a home in Spokane caught fire around 11am on Tuesday morning. 

It appears the fire started in the back of the home. 

Crews were able to knock down the flames pretty quickly and kept it from spreading. 

Two people were inside when the fire started. Both were able to escape and were not hurt. 

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