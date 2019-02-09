WATCH: U-High wrestling team helps push car out of snow bank

According to one of the coaches, the Titans' bus had pulled over to chain up and they noticed a car buried in a snow bank. 

SPOKANE, Wash. - The University High School wrestling team helped push a car out of a snow bank on their way back from nationals.

According to an assistant coach, the Titans' bus had pulled over to chain up and they noticed a car buried in a snow bank. 

Two women had been in the car for about five hours.

The team got off the bus and and were able to push the car back onto the road.

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