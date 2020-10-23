...STRONG EARLY SEASON STORM FRIDAY TO BRING MODERATE TO HEAVY
SNOW...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT SATURDAY
ABOVE 2000 FEET...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED ABOVE 2000 FEET. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 7 INCHES ABOVE 2000 FEET AND 1 TO 3
INCHES BELOW 2000 FEET.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE
VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND
FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 5 AM PDT SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT INCLUDING THE FRIDAY
EVENING COMMUTE. HEAVY WET SNOW MAY LEAD TO BROKEN TREE LIMBS
AND POWER OUTAGES.
* ADDITIONAL DETAILS...ROADS WILL ACCUMULATE SOME LIGHT SNOW THIS
MORNING, BUT MAY BECOME SLUSHY OR JUST WET THIS AFTERNOON BEFORE
ACCUMULATING SNOW THIS EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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