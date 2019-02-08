Cougar Country Drive In

PULLMAN, Wash. -Due to the rumored closing of Cougar Country Drive In, they had "business like a football weekend" and ran out of meat, said owner Rhonda Witt-Miller.

The next shipment is scheduled to arrive on February 11th, but Witt-Miller is doing everything she can to get the shipment earlier. 

Due to the meat shortage, Cougar Country might be closed on Saturday temporarily until the meat shipment arrives.

Rumors of Cougar Country's closure originally surfaced on Twitter Friday afternoon.

Cougar Country's owner, Rhonda Witt-Miller posted on her Facebook page that the restaurant is alive and followed by the statement, "Ugh...rumors!!"

Tags

Recommended for you