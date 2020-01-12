...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM PST
MONDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATION LESS THAN 1
INCH PALOUSE AND UP TO 2 INCHES SPOKANE AREA.
* WHERE...PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN,
DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY,
DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...THROUGH 4 AM PST MONDAY.
* IMPACTS...SLICK ROADS ARE EXPECTED FOR THE MONDAY MORNING
COMMUTE AS SNOW REDEVELOPS OVERNIGHT IN THE SPOKANE AREA. BREEZY
SOUTHWEST WINDS COULD CREATE BLOWING AND DRIFTING SNOW COULD ON
THE PALOUSE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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