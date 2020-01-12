Road closures: What you need to know before you head out the door

UPDATE

Washington State Patrol has reopened SR-195 a mile north of Pullman. 

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WHITMAN COUNTY, Wa. -- Poor road conditions are forcing a closure in both directions of State Route 195 between Mile Post 23 and Mile Post 28 in Whitman County, one mile north of Pullman.

Washington State Patrol said there is no alternate route or estimated time for re-opening. 

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