outage

After hundreds of power outages in the Inland Northwest, there are very few reported Sunday. That's according to Avista's outage map.

Inland Power is reporting less than 100 outages.

More snow will be possible Sunday, Monday and Tuesday along with much below average temperatures through the end of next week.

A hazardous weather outlook and wind chill advisory is in effect Sunday for much of the region. A Wind Chill Advisory means that cold air and the wind will combine to create low wind chills. Frostbite and hypothermia can occur if precautions are not taken. Make sure you wear a hat and gloves.

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