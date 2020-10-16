SEATTLE, Wash. - Seattle Police released bodycam and dashcam footage of a man attacking an officer with a burning piece of lumber. 

According to Q13, authorities said the man charged a police cruiser with the burning piece of lumber on Thursday. 

The video shows the suspect, 37-year-old Brian Joseph Leil. Flames can be seen inside the car as the suspect runs away. 

Seattle Police said other officers chased Leil into a parking garage, deploying teargas and taking him into custody. 

Leil is scheduled to appear in court on October 29. 

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