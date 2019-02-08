...PERIODS OF SNOW TODAY BECOMING LOCALLY HEAVY TONIGHT FOLLOWED
BY STRONG NORTH WINDS ON SATURDAY...
.AREAS OF SNOW TODAY WILL BECOME HEAVIER TONIGHT. THE HEAVIEST
SNOW TONIGHT INTO SATURDAY WILL FALL OVER CENTRAL WASHINGTON WHERE
8 TO 12 INCHES WILL BE POSSIBLE AROUND WENATCHEE, CHELAN, AND
VANTAGE. GUSTY NORTH WINDS ON SATURDAY WILL LIKELY CREATE AREAS OF
BLOWING AND DRIFTING SNOW. SOME ROADS MAY BECOME IMPASSABLE DUE
TO DRIFTING SNOW IN CENTRAL AND NORTH CENTRAL WASHINGTON ON
SATURDAY.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 4 AM PST SUNDAY...
* WHAT...SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES.
WINDS GUSTING 40 TO 50 MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...UNTIL 4 AM PST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS TODAY AND
TONIGHT. THE SNOW THAT FALLS TODAY AND TONIGHT WILL BLOW ON
SATURDAY. BLOWING SNOW WILL HAVE THE POTENTIAL TO PRODUCE POOR
VISIBILITY AND SNOW DRIFTS ON THE WEST PLAINS, THE RATHDRUM
PRAIRIE, AND AROUND POST FALLS ON SATURDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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