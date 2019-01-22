We received a video from a viewer in the Newman Lake area who caught a mountain lion on camera Monday night. 

CJ sent us the video Tuesday morning showing a mountain lion on home surveillance video. 

CJ says the video is at Harvard Road near Harvard Estates at around 9:00pm in Newman Lake. 

"He doesn't appear afraid of coming close to property and homes," CJ said in an email to KHQ. 

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