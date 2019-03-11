WATCH: Roof blows off building and onto passing car during strong storm in Germany

...MODERATE TO HEAVY SNOW EXPECTED LATER TONIGHT INTO TUESDAY...
.A LATE SEASON WINTER STORM WILL DELIVER MODERATE TO HEAVY SNOW
TO MUCH OF EASTERN WASHINGTON AND NORTH IDAHO LATE TONIGHT AND
CONTINUING INTO TUESDAY. THE HEAVIEST PERIODS OF SNOW ARE EXPECTED
TO OCCUR DURING THE TUESDAY MORNING COMMUTE.
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TONIGHT TO 2 PM PDT
TUESDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES EXPECTED.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, COLVILLE, NORTHPORT, DEER PARK,
CHEWELAH, NEWPORT, KETTLE FALLS, SPRINGDALE-HUNTERS ROAD, ORIN-
RICE ROAD, AND FLOWERY TRAIL ROAD.
* WHEN...FROM 1 AM TONIGHT TO 2 PM PDT TUESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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