'We will not be open at all': Lucky You Lounge closing after Saturday
Lucky You Twitter

SPOKANE, Wash. - Lucky You Lounge will be closing after Saturday, according to the business on Twitter. 

"Takeout-only is great for keeping some staff on but is worse for the business than being closed completely," the tweet says. "Pre-order some food and help us clear out what we have left!"

The business said on Facebook that it hopes to reopen again at a later date, but "it's always hard to know how many months of closure we will be able to endure."

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