West Plains seeing snow accumulation, downtown Spokane mostly wet

SPOKANE, Wash. - The snow has returned to the Inland Northwest!
WSDOT East says the West Plains are seeing the snow accumulation, while downtown Spokane is mainly wet right now.
WSDOT East says to use caution while driving and to slow down.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PST TODAY... * WHAT...SNOW EXPECTED. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH BY AFTERNOON AND INTO THE OVERNIGHT HOURS. * WHERE...PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN, GRAND COULEE, WILBUR, DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD. * WHEN...UNTIL NOON PST TODAY. * IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT. THE HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. &&
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