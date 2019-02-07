Blowing and Drifting snow expected Saturday

Blowing and drifting snow combined with bitterly cold north winds will make Saturday a potentially dangerous day to travel across the Pacific Northwest.

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Latest snow forecast

According to the National Weather Service, snow accumulations of ten inches or more are possible from Omak to Chelan to Wenatchee.

North winds with gusts between 40 to 50 mph in the Columbia Basin will have the potential to cause drifting snow, making roads impassable. 

Winds are expected to subside by Sunday. But the cold temperatures may linger into next week.

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