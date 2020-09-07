Winds causing damage for Twin Lakes homeowners

RATHDRUM, Idaho. — Strong winds have caused damage across parts of Kootenai County, including the Twin Lakes Village neighborhood.

Multiple homes are without power, and fallen trees can be seen throughout the region. One of those trees hit the home of Patty and Stan Handley.

“I was in the shower and I just heard this loud boom,” Patty said. “The house just shook. My heart is still racing.”

The couple lives on the Twin Lakes Golf Course which has since closed as conditions took a turn. Power is also out for the TLV neighborhood.

Patty says part of the tree has pierced through their roof. The couple says they are just grateful that no one has been hurt.

“I was golfing (before it closed) and I just heard this crack and I was just in time to see a tree go down,” Stan said. “Two seconds later, Patty called me to say one had hit our house.”

Local fire crews say they have already responded to multiple calls of down trees and power lines throughout North Idaho. They are asking the public to be extra cautious.

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