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REARDAN - Washington State Patrol says a deadly crash on State Route 231 Wednesday afternoon was caused by a driver going too fast for the conditions. 

WSP said that 62-year-old Ronald Skunes was driving in northbound on SR 231 when he lost control after hitting ice and crossed into the southbound lane. 

There, Skunes's car hit a semi truck driven by 64-year-old Ben Veenhuizen. 

Skunes died due to his injuries caused by the accident.

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