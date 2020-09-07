Poor visibility on I-90 near Ritzville causing collisions

RITVILLE, WA - Trooper Jeff Sevigney said the Washington State Patrol is working on closing I-90 in both directions because of blowing dust. 

Poor visibility has caused multiple collisions on I-90 near Ritzville. Poor driving conditions are being experienced on I-90, in both directions, at milepost 220.1 near Ritzville and US 395 South of Ritzville.

Drivers should use extra caution when driving through the area. 

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