...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM 6 PM PDT THURSDAY THROUGH 11 AM
PDT MONDAY...
AN AIR QUALITY ALERT HAS BEEN ISSUED BY THE FOLLOWING AGENCIES:
WASHINGTON DEPARTMENT OF ECOLOGY
AREAS OF SMOKE WILL CONTINUE ACROSS THE INLAND NW INTO FRIDAY. INCREASING
SMOKE REGION WIDE IS EXPECTED FRIDAY NIGHT THROUGH THE WEEKEND AS AN
EXTENSIVE AREA OF SMOKE FROM OREGON WILDFIRES MOVES INTO THE REGION.
AIR QUALITY ACROSS THE REGION COULD VARY FROM MODERATE TO HAZARDOUS.
POLLUTANTS IN SMOKE CAN CAUSE BURNING EYES...RUNNY NOSE...AGGRAVATE
HEART AND LUNG DISEASES...AND AGGRAVATE OTHER SERIOUS HEALTH
PROBLEMS. LIMIT OUTDOOR ACTIVITIES AND KEEP CHILDREN INDOORS IF IT
IS SMOKY. PLEASE FOLLOW MEDICAL ADVICE IF YOU HAVE A HEART OR LUNG
CONDITION.
FOR ADDITIONAL INFORMATION ON WILDLAND FIRE SMOKE IMPACTING
WASHINGTON VISIT THE WASHINGTON SMOKE BLOG AT
HTTP://WASMOKE.BLOGSPOT.COM AND FOR CURRENT WASHINGTON AIR QUALITY
LEVELS, VISIT HTTPS://ENVIWA.ECOLOGY.WA.GOV/HOME/MAP. YOU MAY ALSO
CONTACT YOUR LOCAL AIR QUALITY AGENCY.
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