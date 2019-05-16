Red Cross offering $5 Amazon gift card to blood donors

...THUNDERSTORMS PRODUCING VERY HEAVY RAIN THIS AFTERNOON AND
EVENING FOLLOWED BY WIDESPREAD RAIN FRIDAY...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IDAHO AND WASHINGTON, INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES, IN IDAHO, BENEWAH, KOOTENAI, LATAH, LEWIS, NEZ
PERCE, AND SHOSHONE. IN WASHINGTON, ADAMS, ASOTIN, GARFIELD,
LINCOLN, SPOKANE, AND WHITMAN.
* THROUGH SATURDAY MORNING
* SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL PRODUCE LOCALLY HEAVY RAIN THIS
AFTERNOON AND EVENING. A FEW STORMS WILL BE CAPABLE OF
TORRENTIAL RAIN AND FLASH FLOODING. BANDS OF MODERATE TO LOCALLY
HEAVY RAIN WILL LINGER INTO FRIDAY LEADING TO RISES ON CREEKS
AND STREAMS ACROSS THE CENTRAL AND SOUTHERN IDAHO PANHANDLE AS
WELL AS SOUTHEAST WASHINGTON.
* RAPID RISES ON CREEK AND STREAMS IS LIKELY WHERE HEAVY RAIN
FALLS. THERE IS ALSO THE POTENTIAL TO SEE FLOODING ON AREA
ROADWAYS ALONG WITH MUD OR ROCK SLIDES IN STEEP TERRAIN. URBAN
FLOODING IS ALSO POSSIBLE ESPECIALLY POOR DRAINAGE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
&&