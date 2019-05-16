Red Cross offering $5 Amazon gift card to blood donors

The Red Cross wants you to donate your blood.

The Red Cross wants you to donate your blood.

The organization says they are facing a critical shortage of type "O" blood. Since type "O" can be transfused to patients with any blood type, it's the blood group most needed by emergency rooms.

However, there are less blood drives this time of year due to busy school schedules. The Red Cross is urging people to donate as soon as possible to get the supply level back to normal.

As a special thank you, the organization is giving all donors a $5 Amazon gift card through June 10th.

Visit the Red Cross website to make a donation and help hospitals around the country.

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