...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM PST THIS
MORNING...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS READINGS
RANGING AS LOW AS 15 BELOW ZERO.
* WHERE...SANDPOINT, BONNERS FERRY, PRIEST RIVER, COEUR D'ALENE,
POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, LA CROSSE,
OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA,
WILBUR, COULEE CITY, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...THROUGH 8 AM PST THIS MORNING.
* ADDITIONAL DETAILS...EARLY MORNING TEMPERATURES IN THE SINGLE
DIGITS WILL BE COMMON FROM SANDPOINT TO COUER D'ALENE TO
RITZVILLE AND COULEE CITY. TEMPERATURES WILL FEEL LIKE 5 TO 15
DEGREES BELOW ZERO WITH NORTHEAST WINDS AROUND 10 MPH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
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