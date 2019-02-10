...PERIODS OF SNOW THROUGH THE FIRST HALF OF THE WEEK...
.A SERIES OF WINTER STORM SYSTEMS WILL IMPACT THE INLAND
NORTHWEST THROUGH MID-WEEK. THE FIRST COMES THROUGH TONIGHT INTO
MONDAY MORNING AND A SECOND MORE SIGNIFICANT SYSTEM ARRIVES LATE
MONDAY INTO TUESDAY. WITH THE FIRST SYSTEM PERIODS OF LIGHT TO
MODERATE SNOW ARE EXPECTED, WITH THE GREATEST RATES NEAR THE
CASCADES AND PANHANDLE IN THE EVENING EXPANDING THROUGHOUT THE
REGION BETWEEN LATE EVENING AND EARLY MONDAY MORNING. A BRIEF
LULL IS EXPECTED MID-MONDAY MORNING TO EARLY AFTERNOON, BEFORE
THE NEXT MORE ORGANIZED SYSTEM MOVES IN WITH THE POTENTIAL FOR
MODERATE TO HEAVY SNOW FOR MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY,
POTENTIALLY CONTINUING INTO WEDNESDAY MORNING.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 PM THIS
EVENING TO 10 AM PST MONDAY...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON
THROUGH LATE TUESDAY NIGHT...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES
EXPECTED THROUGH MONDAY MORNING. HEAVY SNOW POSSIBLE LATE
MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 10 PM THIS
EVENING TO 10 AM PST MONDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM
MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO
IMPOSSIBLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING
OR EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...PERIODS OF SNOW THROUGH THE FIRST HALF OF THE WEEK...
.A SERIES OF WINTER STORM SYSTEMS WILL IMPACT THE INLAND
NORTHWEST THROUGH MID-WEEK. THE FIRST COMES THROUGH TONIGHT INTO
MONDAY MORNING AND A SECOND MORE SIGNIFICANT SYSTEM ARRIVES LATE
MONDAY INTO TUESDAY. WITH THE FIRST SYSTEM PERIODS OF LIGHT TO
MODERATE SNOW ARE EXPECTED, WITH THE GREATEST RATES NEAR THE
CASCADES AND PANHANDLE IN THE EVENING EXPANDING THROUGHOUT THE
REGION BETWEEN LATE EVENING AND EARLY MONDAY MORNING. A BRIEF
LULL IS EXPECTED MID-MONDAY MORNING TO EARLY AFTERNOON, BEFORE
THE NEXT MORE ORGANIZED SYSTEM MOVES IN WITH THE POTENTIAL FOR
MODERATE TO HEAVY SNOW FOR MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY,
POTENTIALLY CONTINUING INTO WEDNESDAY MORNING.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 PM THIS
EVENING TO 10 AM PST MONDAY...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON
THROUGH LATE TUESDAY NIGHT...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES
EXPECTED THROUGH MONDAY MORNING. HEAVY SNOW POSSIBLE LATE
MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 10 PM THIS
EVENING TO 10 AM PST MONDAY. FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM
MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO
IMPOSSIBLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING
OR EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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