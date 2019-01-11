...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 AM PST FRIDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPOKANE HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 11 AM PST FRIDAY.
* VISIBILITIES...1/4 MILE OR LESS ACROSS PORTIONS OF SPOKANE AND
KOOTENAI COUNTIES.
* TIMING...TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING.
* IMPACTS...VISIBILITIES OF A QUARTER MILE OR LESS WILL CREATE
DIFFICULT DRIVING CONDITIONS ALONG AREA ROADWAYS. SOME LOCATIONS
HAVE DIPPED BELOW FREEZING AND THEREFORE FREEZING FOG IS
POSSIBLE AND SURFACES COULD BECOME QUITE SLICK ON UNTREATED
ROADS.
* LOCATIONS...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY,
SPOKANE, CHENEY, AND DAVENPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING...SLOW DOWN...
USE YOUR HEADLIGHTS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
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