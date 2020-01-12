...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM PST
MONDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS UP TO 2
INCHES TODAY AND TONIGHT.
* WHERE...PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN,
DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY,
DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 7 AM SUNDAY TO 4 AM PST MONDAY.
* IMPACTS...UNPLOWED ROADS WILL BE TREACHEROUS TODAY AND
TONIGHT. BREEZY SOUTHERLY WINDS COULD CREATE BLOWING AND
DRIFTING SNOW COULD REDUCE VISIBILITIES OVER THE PALOUSE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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