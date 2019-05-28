Q6 Hometown Election Results

DIRECTOR POSITION NO. 1 

Nikki Otero Lockwood

Brian Trimble

Katey Randall Treloar

DIRECTOR POSITION NO. 2

Jenny Slagle

Kellilin "Kelli" MacFarlane

Luc Jasmin III

DIRECTOR POSITION NO. 4 

Erin Georgen

William (Bill) Baxley

Kevin Morrison

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