Eastern Washington’s 15 signees include talented Idaho prep quarterback

...STRONG AND WET WINTER STORM TO IMPACT THE REGION BEGINNING
TONIGHT AND LASTING INTO THE WEEKEND...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO NOON
PST THURSDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3
INCHES.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, DOWNTOWN
SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT,
ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 1 AM TO NOON PST THURSDAY.
* IMPACTS...LIGHT SNOW ACCUMULATIONS EARLY THURSDAY MORNING WILL
CONTRIBUTE TO THE POTENTIAL FOR A TREACHEROUS COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...A MIX OF RAIN AND SNOW ON THURSDAY
AFTERNOON MAY PRODUCE ADDITIONAL LOCALIZED ACCUMULATIONS BEFORE
PRECIPITATION TRANSITIONS TO RAIN LATE IN THE AFTERNOON OR
EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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