Nsimba Webster aims to be the next ex-Eastern Washington receiver to stick in the NFL

...GUSTY WEST WINDS THROUGH WEDNESDAY...
.WINDY CONDITIONS ARE EXPECTED THROUGH WEDNESDAY IN THE
ELLENSBURG, VANTAGE, WENATCHEE, AND CHELAN AREAS WITH BREEZY
WINDS ACROSS THE COLUMBIA BASIN, SPOKANE AREA, AND PALOUSE.
THIS WILL RESULT IN THE POTENTIAL FOR RAPID FIRE SPREAD WITH ANY
NEW FIRE STARTS.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 9 PM PDT
WEDNESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER
ZONES 673 AND 674...
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 EAST WASHINGTON NORTHERN
COLUMBIA BASIN (ZONE 673) AND FIRE WEATHER ZONE 674 EAST
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA (ZONE 674).
* WINDS: WEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITIES: 18 TO 28 PERCENT.
* IMPACTS: GUSTY WEST WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITIES WILL
HAVE THE POSSIBILITY TO QUICKLY SPREAD GRASS AND BRUSH FIRES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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