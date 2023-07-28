FRESH BAGELS ARE BIG SELLERS ALONG THE JERSEY SHORE THIS TIME OF YEAR. BUT DESPITE THE CROWDS THAT LINE UP FOR THAT DOUGHY GOODNESS, THERE'S SOMETIMES A SURPLUS.
NOW, THERES A SPECIAL PROJECT HELPING TO KEEP HUNDREDS OF BAGELS FROM GOING TO WASTE EACH WEEK.
HOT BAGELS AND MORE SOMETIMES GOES THROUGH MORE THAN 2,000 BAGELS DAILY, BETWEEN THEIR FIVE JERSEY SHORE LOCATIONS. FOR A SECOND SUMMER NOW, BRIAN GARRABRANT DONATES THE LEFTOVERS TO MORE THAN A HALF-DOZEN NON-PROFITS IN ATLANTIC, CAPE MAY AND OCEAN COUNTIES.
GARRABRANT SAID, “food insecurity is something that a lot of people deal with, and it's something that's not doesn't take 1000s of millions of dollars to fix sometimes.”
HIS SISTER ALLIE AND BROTHER CHRIS HELP OUT WITH THE BIG JOB OF RE-PACKING THE BAGELS AT HOME. THEN DELIVERING BAGS FULL OF THEM YEAR-ROUND. ON THIS DAY, THE SALVATION ARMY IN ATLANTIC CITY IS ON THE RECEIVING END OF HUNDREDS
THE OCEAN CITY ECUMENICAL FOOD CUPBOARD PRESENTING BRIAN IN JUNE WITH A CERTIFICATE OF APPRECIATION FOR HIS EFFORTS.
A GROUP OF FISHERMEN GET A *KILLER* TREAT OFF THE COAST OF KEY LAGO LAST WEEKEND.
THE FISHERMEN STUMBLED UPON NOT ONE OR TWO... BUT A WHOLE POD OF ABOUT SEVEN KILLER WHALES.
SOME OF THE BRAVE ONES TOOK A DIVE INTO THE WATER TO CATCH A CLOSER GLIMPSE OF THE GINORMOUS ORCAS CIRCLING THEIR BOAT.
THE STUNNED GROUP BELIEVE THE POD HAD JUST KILLED SOMETHING AND WAS GOING IN TO EAT...
BUT SAY THE ORCAS WERE NOT INTERESTED IN THEM OR THEIR BOAT.
THE FISHERMEN DESCRIBE THE EXPERIENCE AS QUOTE "INTIMIDATING AND HUMBLING".
A HISTORIC CEMETERY IN BOWLING GREEN, KENTUCKY HAS A UNIQUE LAWN CARE SYSTEM.
ITS WHERE A COUPLE OF HUNGRY FRIENDS CAN FEED THEMSELVES AND HELP THE COMMUNITY IN THE PROCESS.
"Covington Cemetery is named after one of our initial founders of the city of Bowling Green. The Covington family was was here with the Moore brothers when Bowling Green was first founded,” said director of Bowling Green Parks and Rec, Brent Belcher.
THE CEMETERY HAS BEEN IN TOWN SINCE THE 1800'S, BUT IT WASN'T UNTIL MUCH LATER THAT NEIGHBORS RAISED CONCERNS. BELCHER SAYS THERE ARE UNMARKED AND UNKNOWN GRACES AND A LOT OF THE TOMBSTONES HAVE TOPPLED OVER, MAKING TRADITION MOWING PRETTY MUCH IMPOSSIBLE.
IT EVENTUALLY GOT SO BAD, POISON IVY WAS GROWING ON A BACKYARD FENCE, THAT’S WHEN BELCHER CAME UP WITH A UNIQUE IDEA.
Belcher said, "Livestock grazing is not new to civilization, but it's new to urban areas. For us, it was the first time we've ever gotten to do it as Parks & Rec goes. If we had other properties, we had four sides of the fence and would do we'll use more goats because they're just really effective. There's plenty of occasions that they would indeed earn Employee of the Week awards."
TAYLOR SWIFT FANS "SHAKE IT OFF" AT THE ERA'S TOUR IN SEATTLE...
AND CREATE RECORD BREAKING SEISMIC ACTIVITY.
SWIFTIES AT LUMEN FIELD LAST WEEKEND CAUSED AN EQUIVALENT OF A TWO POINT THREE MAGNITUDE EARTHQUAKE ACCORDING TO SEISMOLOGISTS.
THIS LEVEL OF EXCITEMENT IS COMPARABLE TO WHAT SCIENTISTS DUBBED THE "BEAST QUAKE"...
A MEASURABLE LEVEL OF SEISMIC ACTIVITY AFTER AN IMPRESSIVE SEAHAWKS TOUCHDOWN BACK IN 20-11...
BUT THIS "SWIFT QUAKE" DOUBLED THAT.
SEISMOLOGISTS SAY THE MUSIC, SPEAKERS, BEAT AND DANCING ALL CREATES A *SCREAMING, CRYING, PERFECT STORM* THAT DRIVES THE ENERGY INTO THE GROUND AND SHAKES IT.
TO HELP COMBAT THE EXTREME HEAT...PEOPLE IN ARIZONA ARE THINKING OUTSIDE THE BOX TO HELP THE UNHOUSED RESIDENTS.
THE CITY OF PHOENIX HAS CONVERTED FOUR SHIPPING CONTAINERS TO HOUSE PEOPLE WHO ARE HOMELESS.
THIS SHIPPING CONTAINER SHELTER IS AT THE WASHINGTON RELIEF SHELTER.
IT CAN HOUSE UP TO 20 PEOPLE AND INCLUDES WITH AIR CONDITIONING.
IT'S SOLAR POWERED BY DAY AND BATTERY POWERED AT NIGHT.
THOSE STAYING HERE HAVE ACCESS TO BATHROOMS, SHOWERS, THREE DAILY MEALS, LAUNDRY AND SECURITY.
THIS RETRO APPLE PRODUCT MAY STILL BE IN STYLE... A PAIR OF SHOES FROM THE 19-90S THAT WERE MADE FOR THE TECH COMPANY ARE ON SALE AT SOTHEBY'S FOR 50-THOUSAND DOLLARS.
THE AUCTION SITE SAYS THE SHOES WERE ORIGINALLY MADE FOR APPLE EMPLOYEES...
AND WERE NEVER SOLD TO THE GENERAL PUBLIC.
THE SHOES FOR SALE ARE A SIZE 10-AND-A-HALF AND FEATURE THE RAINBOW APPLE LOGO.
SOTHEBY'S SAYS THE SNEAKERS ARE ONE OF THE MOST OBSCURE AND SOUGHT AFTER PRODUCT ON THE RESALE MARKET.
A NEW STUDY SAYS... WASH YOUR DISHES... CUT THE GRASS... MAKE THE BED...
AND YOU MAY HELP CUT DOWN SOME CANCER RISKS.
RESEARCHERS AT THE UNIVERSITY OF SYDNEY IN AUSTRALIA SAY DOING ABOUT FIVE MINUTES OF HIGH-INTENSITY CHORES...
CAN HELP YOU REDUCE SOME CANCER RISKS BY ABOUT ONE-THIRD.
THE SCIENTISTS SAY TO DO YOUR TASKS FAST AND A LITTLE BIT STRENUOUSLY...
TO HELP LESSEN RISKS LIKE BREAST OR COLORECTAL CANCER.