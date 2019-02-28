Spokane Snow Plow

With new snowfall in the Spokane area, the City of Spokane says they will initiated a full city plow beginning at 7:00am on Thursday. 

The City says crews were working Wednesday night into Thursday on arterials, plowing, sanding and deicing. 

The full-city plow will begin at 7:00am when teams are sent to residential hill areas. 

City of Spokane initiates full-city plow

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