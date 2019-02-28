City of Spokane initiates full-city plow

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PST THIS
MORNING...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4
INCHES EXPECTED. PATCHY BLOWING AND DRIFTING SNOW IS POSSIBLE
EARLY THIS MORNING.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, MOSCOW,
PLUMMER, POTLATCH, GENESEE, LEWISTON, LAPWAI, PECK, CULDESAC,
GIFFORD, KAMIAH, CRAIGMONT, NEZPERCE, WINCHESTER, SOLDIERS
MEADOW ROAD, ANATONE, PEOLA, MOUNTAIN ROAD, CLOVERLAND ROAD,
CLARKSTON, POMEROY, PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, LA CROSSE,
OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND
ROCKFORD.
* WHEN...UNTIL 10 AM PST THIS MORNING.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS
OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&