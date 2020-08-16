Police lights

Courtesy: MGN 

Spokane Police are investigating a drive-by shooting that happened late Saturday night near 4th and Magnolia. 

Police received the call just before 11:00pm Saturday and upon arrival found a home with several bullet holes in it. Officers say several people were inside the home at the time of the shooting, but no one was injured. 

Shell casings were found in the street. 

Detectives are investigating and are asking anyone with information to please call Crime Check at 509-456-2233 and reference case# 2020-20141958.

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