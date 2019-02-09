Stevens County Fire Department Opens Warming Shelter at Suncrest Fire Station

The Suncrest fire station is located at 5972 Highway 291, Nine Mile Falls, WA

Stevens County Fire District 1 has opened their Suncrest Fire Station as a warming shelter for the community of Suncrest in Nine Miles Falls. Anyone who currently does not have power can go to the shelter and get warm.

The Suncrest fire station is located at 5972 Highway 291, Nine Mile Falls, WA.

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