Idaho State Police say a semi-truck hauling syrup crashed on I-90 at milepost 16 near Coeur d'Alene Wednesday morning. 

ISP said on Twitter that the food grade syrup is leaking on the roadway and one westbound lane has been closed. 

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Troopers urge drivers to use caution and watch for fire responders when traveling through the area. 

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