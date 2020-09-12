...DENSE SMOKE ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PDT MONDAY...
* WHAT...VISIBILITY ONE TO TWO MILES IN DENSE SMOKE.
* WHERE...IN WASHINGTON, LOWER GARFIELD AND ASOTIN COUNTIES,
WASHINGTON PALOUSE, MOSES LAKE AREA, UPPER COLUMBIA BASIN,
SPOKANE AREA AND NORTHEAST MOUNTAINS. IN IDAHO, NORTHERN
PANHANDLE, COEUR D'ALENE AREA AND IDAHO PALOUSE.
* WHEN...UNTIL NOON PDT MONDAY.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...MODERATE TO HAZARDOUS AIR QUALITY IS ALSO
EXPECTED DUE TO THE DENSE SMOKE THROUGH MONDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PERSONS WITH RESPIRATORY ILLNESSES SHOULD REMAIN INDOORS TO AVOID
INHALING SMOKE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND
LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
&&
...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT THROUGH 11 AM PDT MONDAY...
AN AIR QUALITY ALERT HAS BEEN ISSUED BY THE FOLLOWING AGENCIES:
WASHINGTON DEPARTMENT OF ECOLOGY
INCREASING SMOKE REGION WIDE IS EXPECTED THROUGH THE REST OF THE
WEEKEND AS AN EXTENSIVE AREA OF SMOKE FROM OREGON WILDFIRES MOVES
INTO THE REGION.
AIR QUALITY ACROSS THE REGION COULD VARY FROM MODERATE TO HAZARDOUS.
POLLUTANTS IN SMOKE CAN CAUSE BURNING EYES...RUNNY NOSE...AGGRAVATE
HEART AND LUNG DISEASES...AND AGGRAVATE OTHER SERIOUS HEALTH
PROBLEMS. LIMIT OUTDOOR ACTIVITIES AND KEEP CHILDREN INDOORS IF IT
IS SMOKY. PLEASE FOLLOW MEDICAL ADVICE IF YOU HAVE A HEART OR LUNG
CONDITION.
FOR ADDITIONAL INFORMATION ON WILDLAND FIRE SMOKE IMPACTING
WASHINGTON VISIT THE WASHINGTON SMOKE BLOG AT
HTTP://WASMOKE.BLOGSPOT.COM AND FOR CURRENT WASHINGTON AIR QUALITY
LEVELS, VISIT HTTPS://ENVIWA.ECOLOGY.WA.GOV/HOME/MAP. YOU MAY ALSO
CONTACT YOUR LOCAL AIR QUALITY AGENCY.
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