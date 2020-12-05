Sydnee Stelle

We are watching for a little patchy fog out there for the next few mornings, more of what we've been seeing! It should burn off by the afternoon, bringing partly sunny skies and daytime highs in the mid-30s.

We still have an Air Stagnation Advisory in place from the National Weather Service. Be prepared for the air quality to fluctuate over the next few days.

By Tuesday, we'll watch for a slight warm up as daytime highs climb into the 40s. That next round of showers will move through overnight into Wednesday. Any snow accumulation we might see in Spokane in those late night hours will likely turn to rain by Wednesday. Showers will wrap up Wednesday evening making way for a dry end of the week.

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