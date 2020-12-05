...AIR STAGNATION ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PST
TUESDAY...
...DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 AM PST THIS MORNING...
* WHAT...AN EXTENDED PERIOD OF STAGNANT AIR, WITH LIGHT WINDS AND
LITTLE VERTICAL MIXING, IS EXPECTED.
* WHERE...MOSES LAKE AREA, UPPER COLUMBIA BASIN, SPOKANE AREA
AND OKANOGAN VALLEY. MORE SPECIFICALLY...THE WEST PLAINS OF
SPOKANE, NORTH SPOKANE, HIGHWAY 26 FROM ROYAL CITY TO
WASHTUCNA, ALONG THE COLUMBIA RIVER FROM GRAND COULEE TO
BRIDGEPORT AND ALONG HIGHWAY 97 FROM MALLOTT TO OMAK.
* WHEN...AIR STAGNATION ADVISORY UNTIL 10 AM PST TUESDAY. THE
DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 AM PST SATURDAY.
* IMPACTS...PERIODS OF AIR STAGNATION CAN LEAD TO THE BUILDUP OF
POLLUTANTS NEAR THE SURFACE. THIS CAN BE HARMFUL TO THOSE
SENSITIVE TO AIR POLLUTION INCLUDING PEOPLE WITH LUNG AND
HEART PROBLEMS, PEOPLE WITH DIABETES, CHILDREN, AND THE
ELDERLY.
* ADDITIONAL DETAILS...LOW VISIBILITY DUE TO FOG WILL PERSIST
THROUGH EARLY AFTERNOON WITH IMPROVING VISIBILITIES. DRIVING
CONDITIONS MAY CHANGE RAPIDLY WITH CHANGING CONDITIONS. ROADS
MAY BE SLICK IN THE FREEZING FOG.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF POSSIBLE, REDUCE OR ELIMINATE ACTIVITIES THAT CONTRIBUTE TO
AIR POLLUTION, SUCH AS OUTDOOR BURNING, AND THE USE OF
RESIDENTIAL WOOD BURNING DEVICES. REDUCE VEHICLE TRIPS AND
VEHICLE IDLING AS MUCH AS POSSIBLE. CHECK WITH LOCAL AGENCIES FOR
POSSIBLE RESTRICTION IN YOUR AREA.
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