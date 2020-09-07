Big Cool Down for Labor Day!

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM PDT THIS
AFTERNOON...
* WHAT...NORTHEAST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS 35 TO 45 MPH
EXPECTED. LOCAL GUSTS TO 50 MPH ALONG HIGHWAY 95.
* WHERE...NORTHERN IDAHO INTO COEUR D'ALENE AND THE SPOKANE AREA
AND NORTHEAST MOUNTAINS.
* WHEN...UNTIL 5 PM PDT TODAY.
* IMPACTS...DAMAGE TO TREES AND LIMBS. TREES COULD BE BLOWN DOWN
AND POWER OUTAGES WILL LIKELY RESULT. LAKES WILL BECOME CHOPPY
AND DANGEROUS TO BE ON. GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND
UNSECURED OBJECTS. DIFFICULTY DRIVING HIGH PROFILE VEHICLES
ALONG EAST WEST ROADS IS EXPECTED.
* ADDITIONAL DETAILS...THE STRONGEST WINDS WILL COME WITH THE COLD
FRONT THIS MORNING. STRONG GUSTY WINDS WILL CONTINUE THROUGH
THE DAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
...WINDY AND DRY TODAY...
.A STRONG COLD FRONT OUT OF CANADA WILL BRING VERY WINDY
CONDITIONS ACROSS EASTERN WASHINGTON AND NORTH IDAHO. THERE WILL
BE A BURST OF WIND IN THE MORNING ASSOCIATED WITH THE FRONT, AND
THEN WINDY CONDITIONS WILL REMAIN THROUGH THE AFTERNOON. RELATIVE
HUMIDITY VALUES ARE EXPECTED TO BE 10 TO 20 PERCENT. RAPID FIRE
SPREAD WITH ANY NEW OR ONGOING FIRES IS EXPECTED.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO
8 PM PDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR
OKANOGAN VALLEY INTO THE WATERVILLE PLATEAU...COLUMBIA BASIN...
CASCADE VALLEYS...SPOKANE AND PALOUSE AREAS...
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 NORTHERN COLUMBIA BASIN,
FIRE WEATHER ZONE 674 PALOUSE AND SPOKANE AREA, FIRE WEATHER
ZONE 676 SOUTH CENTRAL CASCADE VALLEYS, FIRE WEATHER ZONE 677
CENTRAL CASCADE VALLEYS AND FIRE WEATHER ZONE 684
OKANOGAN/METHOW VALLEYS.
* WINDS: NORTHEAST 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH. DOWN THE
OKANOGAN VALLEY NORTHEAST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 60
MPH POSSIBLE.
* RELATIVE HUMIDITIES: 10 TO 19 PERCENT.
* IMPACTS: RAPID FIRE SPREAD OF ANY NEW OR ONGOING FIRES WILL BE
POSSIBLE. HEED BURN BAN RESTRICTIONS. OUTDOOR BURNING IS NOT
RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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