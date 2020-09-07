Big Cool Down for Labor Day!

Happy Labor Day! Get ready for a big cool down today as temperatures are projected to be in the 60s and 70s. A Red Flag Warning is in effect, along with a High Wind Warning and a Wind Advisory. Please be sure to secure any loose items that you may have outdoors! 

Temperatures remain in the 60s and 70s tomorrow under mostly clear skies before rebounding into the 80s and 90s by the end of the work week. 

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