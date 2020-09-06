Gusty Winds for Labor Day

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 5 AM TO 5 PM PDT MONDAY...
* WHAT...NORTHEAST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS 35 TO 50 MPH
EXPECTED.
* WHERE...NORTHERN IDAHO INTO COEUR D'ALENE AND THE SPOKANE AREA
AND NORTHEAST MOUNTAINS.
* WHEN...FROM 5 AM TO 5 PM PDT MONDAY.
* IMPACTS...DAMAGE TO TREES AND LIMBS. TREES COULD BE BLOWN DOWN
AND POWER OUTAGES MAY RESULT. LAKES WILL BECOME CHOPPY AND
DANGEROUS TO BE ON. GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED
OBJECTS. DIFFICULTY DRIVING HIGH PROFILE VEHICLES ALONG EAST
WEST ROADS IS EXPECTED.
* ADDITIONAL DETAILS...THE STRONGEST WINDS WILL COME WITH THE
COLD FRONT DURING THE MORNING HOURS. STRONG GUSTY WINDS WILL
CONTINUE THROUGH THE DAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
...WINDY AND DRY ON MONDAY...
.A STRONG COLD FRONT OUT OF CANADA WILL BRING WINDY CONDITIONS
ACROSS EASTERN WASHINGTON ON MONDAY. NORTH TO NORTHEAST WINDS
WILL START TO INCREASE LATE SUNDAY NIGHT INTO MONDAY MORNING.
THERE WILL BE A BURST OF WIND IN THE MORNING ASSOCIATED WITH THE
FRONT, AND THEN WINDY CONDITIONS WILL REMAIN THROUGH THE
AFTERNOON. RELATIVE HUMIDITY VALUES ARE EXPECTED TO BE IN THE
TEENS TO MID 20S. RAPID FIRE SPREAD WITH ANY NEW OR ONGOING FIRES
IS EXPECTED.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM PDT
MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR OKANOGAN VALLEY
INTO THE WATERVILLE PLATEAU...COLUMBIA BASIN...CASCADE
VALLEYS...SPOKANE AND PALOUSE AREAS...
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 EAST WASHINGTON NORTHERN
COLUMBIA BASIN (ZONE 673), FIRE WEATHER ZONE 674 EAST
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA (ZONE 674), FIRE WEATHER
ZONE 676 EAST WASHINGTON SOUTH CENTRAL CASCADE VALLEYS (ZONE
676), FIRE WEATHER ZONE 677 EAST WASHINGTON CENTRAL CASCADE
VALLEYS (ZONE 677) AND FIRE WEATHER ZONE 684 EAST WASHINGTON
OKANOGAN/METHOW VALLEYS (ZONE 684).
* WINDS: NORTHEAST 20 TO 35 MPH WITH GUSTS 40 TO 50 MPH.
* RELATIVE HUMIDITIES: 12 TO 22 PERCENT.
* IMPACTS: RAPID FIRE SPREAD OF ANY NEW OR ONGOING FIRES WILL BE
POSSIBLE. HEED BURN BAN RESTRICTIONS. OUTDOOR BURNING IS NOT
RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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