Gusty Winds for Labor Day

I hope everyone is enjoying their Labor Day Weekend! So far it has been perfect weather to get outside, but Mother Nature is bringing a cold front tomorrow which will really drop temperatures down. High temperatures for tomorrow will be in the 60s and 70s, which is well below what we have been used to! 

A Red Flag Warning starts tomorrow morning at 11 AM and lasts through 8 PM for most areas of the Inland Northwest. Please follow local burn rules, as another wildfire could be absolutely devastating to the Inland Northwest! Temps remain below average on Tuesday as we still are under the influence an upper level low pressure system to the East. Look for temps to rebound into the 80s and 90s by the end of the work week!

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