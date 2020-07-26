Greg Headshot

It was yet another beautiful day for summer weather lovers in the Evergreen State, but it is going to get very hot very quickly over the next few days. Tonight, low temperatures are back in the 50s for most areas, but starting tomorrow I am tracking a few of 100+ degree days in a row for the Tri-Cities.

Make sure to drink plenty of water and wear sunscreen if recreating outdoors over the next few days. Temperatures drop back into the 80s by the weekend, giving us some well deserved rest from very hot conditions. 

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