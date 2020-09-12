Poor Air Quality to Continue

Today we saw a thick blanket of smoke over most of the Inland Northwest because of the wildfires on the west coast. The air quality has dipped to "Hazardous" which is the most severe air quality alert. Going into tomorrow we can expect the exact same conditions, as plumes of smoke continue moving into Eastern Washington. 

A hazardous air quality alert means that even the healthiest of individuals are to subjected to breathing problems. An upper level high pressure system is ultimately what is keeping the smoke in our area. The good news is that I am tracking an area of low pressure out in the Pacific which should make it's way to the west coast by Tuesday. The shifts in winds will direct the smoke out of our area. Until then, stay indoors and stay safe!

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