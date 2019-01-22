...WINTER WEATHER RETURNS TO THE REGION ...
.A MOIST AND COOL STORM SYSTEM WILL TRANSIT THE REGION DURING THE
DAY TODAY INTO WEDNESDAY, WITH THE HEAVIEST PRECIPITATION THIS
EVENING AND TONIGHT. MANY LOCATIONS ACROSS EASTERN WASHINGTON AND
NORTHERN IDAHO WILL SEE MODERATE TO HEAVY SNOW ACCUMULATIONS WITH
THIS STORM.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO
4 AM PST WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES
EXPECTED. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, LA CROSSE, OAKESDALE, TEKOA,
UNIONTOWN, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 4 AM PST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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