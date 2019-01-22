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SKYCAM

Widespread lowland snow will return Tuesday, with a winter storm warning in place. That will impact the northern panhandle and the northeast Washington mountains.

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snow

This strong weather system will bring moderate to heavy snow Tuesday along the East Slopes of the Cascades.

Drivers should prepare for slick road conditions and snow-covered roads. That will significantly impact the Wednesday morning commute.

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winds

Along with slick conditions, strong winds are expected Wednesday morning that could also impact travel.

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