SPOKANE, Wash. (AP) - The Spokane region is bracing for another winter storm that is expected to drop up to 4 inches of snow in some areas.

The storm is expected on Friday afternoon.

The city of Spokane can expect 1 to 2 inches to fall from Friday afternoon into Saturday morning.

The snow will change to rain by Saturday afternoon with a high temperature around 40.

A snow storm earlier this week snarled traffic and led to numerous accidents in the Spokane area.

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