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WISCONSIN RAPIDS, WI -  The parents of bullies in Wisconsin Rapids, Wisconsin might start seeing a couple hundred dollar fine due to their child’s behavior.  

The the controversial proposal is set to be considered by the Common Council on June 18.  

According to ABC News, the penalty for a first time offence would be $50, with multiple offences raising it to $313.  

Wisconsin Rapids Police said parents are often the last to know about the behavior of their child.

According to the National Center for Education Statistics, 20 percent of students from ages 12 to 18 experience bullying.  

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