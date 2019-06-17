...GUSTY WEST WINDS TUESDAY AND WEDNESDAY...
.WEST WINDS WILL INCREASE IN CENTRAL WASHINGTON ON TUESDAY
RAISING CONCERNS OF GRASS AND BRUSH FIRES IN THE ELLENSBURG,
VANTAGE, WENATCHEE, AND CHELAN AREAS. WEDNESDAY WILL BE EVEN
WINDIER WITH WIDESPREAD SUSTAINED WINDS IN THE 12 TO 18 MPH WITH
GUSTS TO 40 MPH ACROSS THE COLUMBIA BASIN, WEST PLAINS, AND
WASHINGTON PALOUSE. LOCALIZED GUSTS TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE
AROUND ELLENSBURG AND WENATCHEE ON WEDNESDAY.
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH
WEDNESDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE
COLUMBIA BASIN...WASHINGTON PALOUSE...AND SPOKANE AREA...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPOKANE HAS ISSUED A FIRE WEATHER
WATCH FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS IN EFFECT FROM
WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING.
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 EAST WASHINGTON NORTHERN
COLUMBIA BASIN (ZONE 673) AND FIRE WEATHER ZONE 674 EAST
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA (ZONE 674).
* WINDS: WEST 12 TO 18 MPH WITH GUSTS OF 35 TO 40 MPH.
* RELATIVE HUMIDITIES: 15 TO 20 PERCENT.
* IMPACTS: GUSTY WEST WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITIES WILL HAVE
THE POSSIBILITY QUICKLY SPREAD GRASS AND BRUSH FIRES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE FORECAST TO OCCUR. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE
RED FLAG WARNINGS.
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